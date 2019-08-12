Колекціонер Пабло Перес впустив відеоблогера в свою святая святих, де була виявлена несподівана декорація.

Колекція не велика, але видає у власнику справжнього поціновувача та знавця. Вона належить аргентинцю Пабло Пересу Компанку.

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Серед ексклюзивних автомобілів колекції Компанка центральне місце відведено італійському гоночному гіперкару Pagani Zonda Revolucion – трековому боліду з історією у перегонах і одному з п’яти випущених. Та що ще цікавіше – у вітальні будинку, де знаходиться колекційний гараж, є ще одна Zonda, про яку ми якось розповідали.

Пабло Перес – не лише бізнесмен, а й активний гонщик. Він брав участь в серіях Formula Renault, Formula 3, змаганнях класів гран-туризм й інших. А тому у його зібранні усі машини “хрещені вогнем” і час від часу Пабло виїздить на кожному зі своїх експонатів і навіть змагається. На усіх, крім одного.

Фото: колекція Пабло Переса / знімки екрану

Карбоновий кузов Pagani Zonda R, встановлений вертикально на спеціальному утримувачі, слугує предметом інтер’єру для вітальні. Кузов – справжній, не макет чи репліка. Хоча двигуна та салону тут бракує.

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