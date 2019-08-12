Коллекционер Пабло Перес впустил видеоблоггера в свою святая святых, где была обнаружена неожиданная декорация.

Коллекция не большая, но выдает во владельце настоящего ценителя и знатока. Она принадлежит аргентинцу Пабло Пересу Компанку.

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Среди эксклюзивных автомобилей колекции Компанка центральное место отведено итальянскому гоночному гиперкару Pagani Zonda Revolucion – трековому болиду с историей в гонке и одному из пяти выпущенных. И что еще интереснее – в гостиной дома, где находится коллекционный гараж, есть еще одна Zonda, о которой мы как-то рассказывали.

Пабло Перес – не только бизнесмен, но и активный гонщик. Он участвовал в сериях Formula Renault, Formula 3, соревнованиях классов гран-туризм и других. А потому в его собрании все машины “крещенные огнем” и время от времени Пабло выезжает на каждом из своих экспонатов и даже соперничает. На всех, кроме одного.

Фото: колекция Пабло Переса / снимки экрана

Карбоновый кузов Pagani Zonda R, установленный вертикально на специальном держателе, служит предметом интерьера для гостиной. Кузов – настоящий, не макет или реплика. Хотя двигателя и салона здесь не хватает.

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