Оригинальное купе 1965 года имеет весь арсенал шпионских приборов, которые были в автомобиле из фильма "Шаровая молния".

Благодаря Aston Martin DB5 в кинематографе появилось само понятие "бондмобиль". Аукционисты называют его "самым известным автомобилем в мире". И хотя на продажу был выставлен не совсем аутентичный экземпляр, он был продан за рекордную сумму.

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Этот экземпляр Aston Martin DB5 был одним из двух купе, которые компания Aston Martin создала для фильма Thunderball – четвертой по счету ленты бондианы. Правда, на съемочной площадке это купе никогда не бывало. Автомобиль участвовал в промо-кампании фильма "Шаровая молния" в Соединенных Штатах, и для этого на заводе Aston Martin его обеспечили всем набором шпионских гаджетов, придуманных еще во время съемок "Голдфингера". Соответственно, в ходе рекламных акций купе демонстрировало все устройства, которые зрители могли увидеть в действии на большом экране. Выставочный образец DB5 имел более надежное и долговечное оборудование, чем "экранный" аналог, для которого годились и бутафорские детали.

Фото: Aston Martin DB5 / RM Sotheby’s

Аукционный дом RM Sotheby's сообщает, что кроме компании Eon Production, которая создала бондиану, автомобиль имел лишь трех частных владельцев, поэтому автомобиль имеет идеальное коллекционное состояние. Ожидалось, что автомобиль будет продан не более, чем за 6 миллионоа долларов, однако последний удар молотка аукциониста раздался после цифры шесть миллионов триста восемьдесят тысяч долларов. Отметим, что оригинальный DB5 из фильма Goldfinger, который был продан на аукционе ранее, "весит" всего 4 миллиона долларов.

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