Вариаций на тему нового "Крузера" было уже несколько. Кому верить – не ясно.

Изображения с новым поколением Land Cruiser распространил паблик Kurdistan Automotive Blog. Это фотографии или сканы страниц японского журнала. В публикации указано, что это предварительные дизайнерские эскизы нового поколения внедорожника.

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Фото: предварительный рендер Land Cruiser 2020 / [email protected]

Насколько близок автомобиль на картинках к реальному – пока неясно. Сам блог подчеркивает: это лишь дизайнерские рендеры. Раньше что-то подобное, то есть скопированное из печатного журнала изображение нового Land Cruiser, уже всплывало на страницах другой соцсети – Instagram.

Фото: вероятный внешний вид Land Cruiser 2020 / Kurdistan Automotive Blog

Следующее поколение Land Cruiser должно выйти в свет до конца 2020 года. Автомобиль сменит заводской индекс J200 на J300 и существенно обновится в техническом плане. Главное изменение, по слухам – отказ от моторов V8, на замену которым придут шестицилиндровые турбо-агрегаты и гибриды.

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