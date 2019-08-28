Що правда на даному етапі для України пропонується лише один двигун,одна комплектація та два варіанти трансмісії.

Найдивовижніше, що єдиним доступним двигуном є дизель об’ємом 1,6 л., адже зазвичай популярні дизельні двигуни в Україні з’являються значно пізніше, а старт продажів відбувається з бензинових агрегатів.

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Нагадаємо, раніше планувалось що моторна лінійка для України буде складатись з трьох двигунів – двох бензинових об’ємом 1,0 та 1,5 л, а також одного дизельного об’ємом 1,6 л. Про літровий двигун з приставкою G-TEC (здатний працювати на стиснутому газі) мова не йшла.

Мінімальна ціна Skoda Scala з механічною коробкою передач - 627 050 грн. Версія з 7-ступінчатим DSG коштує як мінімум 665 610 грн.

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