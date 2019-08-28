Правда, на данном этапе для Украины предлагается только один двигатель, одна комплектация и два варианта трансмиссии.

Самое удивительное, что единственным доступным двигателем является дизель объемом 1,6 л., ведь обычно популярны дизельные двигатели в Украине появляются значительно позже, а старт продаж происходит с бензиновых агрегатов.

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Напомним, ранее планировалось что моторная линейка для Украины будет состоять из трех двигателей – двух бензиновых объемом 1,0 и 1,5 л, а также одного дизельного объемом 1,6 л. О литровом двигателе с приставкой G-TEC (способен работать на сжатом газе) речь не шла.

Минимальная цена Skoda Scala с механической коробкой передач – 627 050 грн. Версия с 7-ступенчатым DSG стоит как минимум 665 610 грн.

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