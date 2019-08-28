Презентация состоится 26 сентября.

Американцы ожидают электрический пикап и батарейный внедорожник уже в течение двух лет. Готовые машины были обещаны "в середине 2019", однако компания слегка задержалась с их дебютом.

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Стартап Bollinger Motors заявил о себе еще два года назад, явив миру простой по своему виду внедорожник В1 с алюминиевым кузовом и электрической силовой установкой. Позже проект был расширен и компания внедорожника составила электрический пикап с таким же дизайном. А вместо трехдверного кузова для джипа решили использовать пятидверный.

Долгое время от фирмы не было никаких известий, пока на прошлой неделе не появилось видео, в котором показана сборка машин на производственной линии завода. Вместе с тем стало известно, что презентация обоих электрокаров состоится 26 сентября. Правда, в виде предсерийных образцов, которые еще потребуют финализации.



Фото: Bollinger B2 / Bollinger

Прием заказов (без депозитов) компания Bollinger начала уже давно. Однако какой будет финальная стоимость автомобилей, и когда клиенты начнут их получать и до сих пор неизвестно.

Внедорожник Bollinger B1, как и пикап с индексом B2, оснащается силовой установкой из двух электромоторов общей мощностью в 622 л.с., которые питаются от литий-ионных батарей емкостью 120 кВт*ч. Прогнозируемый запас хода на одном заряде – 300 километров.

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