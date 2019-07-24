Новинка пропонує стрімкіший вигляд кузову з "заваленим" дахом та значно ширший набір оснащення для базової комплектації, ніж у звичайного Q3.

Сімейство нового Q3 поповнилось новою модифікацією з індексом Sportback. Трохи менш практичною, але значно стильнішою.

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Раніше цей компактний кросовер носив ім’я Q4. Нове покоління зазнало ребрендингу і тепер іменується Q3 Sportback. Новачок майже у всьому ідентичний звичайному Q3. Короткий список відмінностей включає додаткові 16 мм довжини та мінус 29 мм висоти для купе. Колісна база в машин однакова. Але Audi стверджує, що геть усі кузовні панелі Q3 Sportback нові, починаючи від передніх стійок, і навіть лобове скло у крос-купе оригінальне.

Фото: Audi Q3 Sportback 2019 / Audi

У базовій комплектації крос-купе оснащується 17-дюймовими колесами, але опційно доступні варіанти до 20 дюймів.

Всередині Q3 Sportback ідентичний Q3, за винятком, зрозуміло, задньої частини. Сидіння другого ряду отримали поздовжні регулювання в діапазоні 130 мм і розділену на три частини спинку, нахил якої теж можна міняти. Мінімальний обсяг багажника заявлений на рівні 530 л, що аналогічно показниками Q3, а от максимальний на 100 літрів менший ніж у “К’ю три” – 1400 літрів. Невелика втрата.

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На європейському ринку Audi Q3 Sportback буде представлений з трьома двигунами: одним бензиновим і двома дизельними. Найпотужніша версія – 45 TFSI має 230-сильний дволітровий турбомотор. Дизель аналогічного обсягу зможе розвивати 150 або 190 к.с., залежно від версії. Пізніше гамму моторів поповнить півторалітровий бензиновий мотором з віддачею в 150 к.с. і 48-вольтовою установкою. Вінцем лінійки стане гаряча версія Q3 Sportback RS.

Q3 Sportback у базовій комплектації має цифрову панель приладів, мультимедійну систему з 10-дюймовим монітором, комунікаційні сервіси останнього покоління та чимало електронних помічників водія. Оптика – світлодіодна, а за доплату вона буде матричною. Для крос-купе запропоновано 11 кольорів кузову, а для інтер'єру – 30 варіантів оздоблення.

Старт продажів Audi Q3 Sportback намічений на осінь цього року. Ціни поки не оголошені, однак за звичайний Q3 у базовій комплектації німецькі дилери просять мінімум 38 300 євро.

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