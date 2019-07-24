Продовження тізерної кампанії від бренду Cupra розкрило усі карти новоявленого автовиробника.

Нова модель, що незабаром з’явиться в лінійці Cupra – електричний купеподібний кросовер компактного класу. Він буде конкурентом американському кросоверу і навіть має схожі форми.

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Корма нового автомобіля, висвітлена на останньому тізері від Cupra демонструє небагато, але й цього достатньо, аби скласти уявлення про те, чого чекати від майбутньої новинки. До того ж, вироник видав чергову порцію інформації, яка підкріплює зображення.

Виробник запевняє, що перший самостійний електрокар марки Cupra буде не лише дружнім до довкілля, а й вельми емоційним, як і годиться автомобілям бренду. Технічні характеристики майбутньої новинки поки не розкриваються, однак вже зараз можна зробити деякі припущення.

Наприклад, що електричний кросовер Cupra буде збудований на платформі MEB, яку ділять більшість електрокарів концерну Volkswagen. А силова установка для купе-кросовера може використовувати технології концепту Cupra e-Racer, котрий показав справді “емоційне” прискорення до сотні за 3,2 секунди.

Компанія зніме покрови з крос-купе Cupra вже зовсім скоро – прем’єра новинки у статусі концепту очікується на осінньому автосалоні у Франкфурті.

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