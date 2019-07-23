Якщо ви пропустили цю визначну подію, це відео дозволить швидко познайомитись з найкращими зразками автомобільної інженерії та дизайну сучасності.

4-7 липня у британському графстві Західний Ессекс пройшов щорічний Фестиваль швидкості. Минулорічний Goodwood FOS вже увійшов у підручники з історії, тож час зазирнути в майбутнє.

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Goodwood Festival of Speed 2019 проводився з деякими змінами, і став наймасштабнішим за всю історію. Цього року Фестиваль проводився вже 26 раз. Його особливістю стала присвята Міхаелю Шумахеру. В 2019 році “Червоному барону” виповнилось 50 років, а чверть століття тому він завоював свій перший титул в Гудвуді.

Та історія була б не такою цікавою, якби не вигідний контраст з сучасністю. Автовиробники цього року представили у Гудвуді дюжину новинок та безліч цікавих моделей. Aston Martin Zagato, Ferrari Portofino, Ford GT MkII, McLaren Senna GTR, Dallara Stradale, Lotus Evora GT 410 Sport, Lamborghini Huracan Spyder, Zenvo TSR-S, De Tomaso P72, Mini JCW GP, Ferrari Monza SP2, Lexus LC Cabriolet, BMW M8, Chevrolet Corvette C8 та багато інших цікавинок можна побачити у цьому стислому відео.



Справжні фанати можуть насолодитись повномасштабним 10-годинним репортажем з Фестивалю у Гудвуді.

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