Если вы пропустили это выдающееся событие, это видео позволит быстро ознакомиться с лучшими образцами автомобильной инженерии и дизайна современности.

4-7 июля в британском графстве Западный Эссекс прошел ежегодный Фестиваль скорости. Прошлогодний Goodwood FOS уже вошел в учебники по истории, поэтому время заглянуть в будущее.

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Goodwood Festival of Speed ​​2019 проводился с некоторыми изменениями, и стал самым масштабным за всю историю. В этом году Фестиваль проводился уже в 26 раз. Его особенностью стало посвящение Михаэлю Шумахеру. В 2019 году “Красному барону” исполнилось 50 лет, а четверть века назад он завоевал свой первый титул в Гудвуде.

Но история была бы не так интересна, если бы не выгодный контраст с современностью. Автопроизводители в этом году представили в Гудвуде дюжину новинок и множество интересных моделей. Aston Martin Zagato, Ferrari Portofino, Ford GT MkII, McLaren Senna GTR, Dallara Stradale, Lotus Evora GT 410 Sport, Lamborghini Huracan Spyder, Zenvo TSR-S, De Tomaso P72, Mini JCW GP, Ferrari Monza SP2, Lexus LC Cabriolet, BMW M8, Chevrolet Corvette C8 и много других интересных можно увидеть в этом коротком видео.



Настоящие фанаты могут насладиться полномасштабным 10-часовым репортажем с Фестиваля в Гудвуде.

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