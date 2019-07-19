Электрический гиперкар имеет впечатляющие характеристики и фантастический дизайн, которые сразу же обеспечивают ему место в тесной когорте лучших автомобилей современности. Возможно он даже станет "Дебютом года".

Долгожданная премьера нового автомобиля от Lotus стала настоящей сенсацией для бренда, который уже не раз был на грани смерти. Но в конце снова встал к жизни с появлением феерического электрокара Evija.

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Последняя новая модель от Lotus вышла еще в 2008 году – это было купе Evora, которое немало позаимствовало у предшественника. Evija разработана с нуля. Помогла в разработке автомобиля команда инженеров Williams Advanced Engineering, которая поставляет начинку для болидов электрической Formula E и является конюшней Williams Martini Racing.

Фото: Lotus Evija / Lotus

Гиперкар Evija представляет собой наиболее мощный серийный спорткар для общественных дорог. Четыре электродвигателя, по одному на каждое колесо, обеспечивают гиперкар мощностью в 2000 К. с. крутящим моментом в 1700 Нм. Динамические показатели компания пока называет расчетные: < 3 секунд до первой сотни, 6 секунд до 200 км/ч и 9 до трех сотен. Максимальная скорость - более 320 км / ч.

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Видео от канала Carfection предлагает вплотную рассмотреть этот автомобиль, чтобы заметить все потрясающие детали. Диалог ведут Генри Кетчполе и Рассел Карр – руководителем дизайна Lotus. Он обращает внимание на то, что делает гиперкар особенным.

Карр показывает, что Lotus завершил первые эскизы “Эвия”, (название происходит от имени Ева) в середине 2017 года, а в конце того же года были завершены масштабные модели автомобиля. Компания хотела, чтобы Evija была компактной и, как следствие, она была фактически короче, чем Porsche 911, хотя это может быть не так заметно на видео и фотографиях.

Наибольшее внимание привлекает корма машины. Lotus продырявил пару глубоких тоннелей, которые проходят через весь кузов. В красном свете задних фонарей, вписанных во внутренние контуры тоннелей, Evija напоминает хвост реактивного самолета.

Lotus выпустит лтше 130 экземпляров Evija, а до производства дойдет только в следующем году. Каждый гиперкар оценивается в $ 2,1 миллиона начальной стоимости.

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