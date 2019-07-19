Фирма из Тольятти предлагает пакет тюнинга для вазовского внедорожника, который получил название "Апал 21541 Сталкер".

Стоимость "Сталкера" более чем вдвое превышает цену обычной "Лады 4х4" – 19 тысяч долларов против 8,3. Главное отличие внедорожника – композитные кузовные панели.

Также интересно: Chevrolet Corvette Stingray 2020 представлен официально

"Сталкер" – детище компании "Апал" из Тольятти. Как сообщает портал Drom, "Апал-21541" был создан еще в начале двухтысячных, однако по ряду причин проект был временно заморожен.

При создании нового кузова разработчики решили использовать пластик, поскольку он значительно легче металла, что улучшает динамику и снижает аппетит внедорожника. Кроме того, он обеспечивает улучшенную теплоизоляцию и устойчивость к коррозии.

По габаритам "Сталкер" почти идентичен "Ниве", но при этом имеет подъемную заднюю часть кузова, которую можно снять. Под пластиковой обшивкой скрывается силовой каркас безопасности.

Фото: “Апал-21541 Сталкер” на базе Lada 4x4 / Motor1

Под капотом – штатный мотор: 1,7-литровый бензиновый агрегат производительностью в 83 л.с., который работает со штатной полноприводной трансмиссией.

Компания "Апал" собирается выпустить 150 таких машин. Стоимость каждой – 1 233 тысяч рублей или 19 600 долларов, тогда как стандартная Lada 4x4 стоит в РФ от 8 300 долларов.

Также интересно: Tesla построила зарядную станцию будущего с солнечными батареями