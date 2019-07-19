Фірма з Тольятті пропонує пакет тюнінгу для вазівського позашляховика, який отримав назву "Апал 21541 Сталкер".

Вартість “Сталкера” більш ніж вдвічи перевищує ціну звичайної “Лади 4х4” – 19 тисяч доларів проти 8,3. Головна відмінність позашляховика – композитні кузовні панелі.

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"Сталкер" – дітище компанії “Апал” з Тольятті. Як повідомляє портал Drom, “Апал-21541” був створений ще на початку двотисячних, однак з певних причин проект був тимчасово заморожений.

При створенні нового кузову розробники вирішили використовувати пластик, оскільки він значно легше металу, що покращує динаміку і знижує апетит позашляховика. Крім того, він забезпечує поліпшену теплоізоляцію і стійкість до корозії.

За габаритами “Сталкер” майже ідентичний “Ніві”, але при цьому має підйомну задню частину кузову, яку можна також зняти. Під пластиковою обшивкою ховається силовий каркас безпеки.

Фото: “Апал-21541 Сталкер” на базі Lada 4x4 / Motor1



Під капотом – штатний мотор: 1,7-літровий бензиновий агрегат продуктивністю у 83 к.с., котрий працює у зі штатною ж повнопривідною трансмісією.

Компанія “Апал” збирається випустити 150 таких машин. Вартість кожного – 1 233 000 рублів або 19,6 тисяч доларів, тоді як стандартна Lada 4x4 вартує в РФ від 8,3 тисяч доларів.

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