В инциденте пострадавших нет.
Водитель из города Гакенсак в Нью-Джерси, США, отправила свой Mercedes-Benz ML на водные процедуры, сразу после мойки.
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В сопроводительном тексте к видео, размещенном в Twitter объясняется, что женщина за рулем перепутала педали, что и стало причиной плавания ее кроссовера.
Свидетелями несчастного случая стали несколько человек – они и помогли пострадавшей выбраться из машины и из реки. Женщину доставили в больницу с минимальными повреждениями. Более того, после проверки механик заверил, что машина также не получила значительных повреждений, поэтому можно обойтись без капремонта.
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