В инциденте пострадавших нет.

Водитель из города Гакенсак в Нью-Джерси, США, отправила свой Mercedes-Benz ML на водные процедуры, сразу после мойки.

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В сопроводительном тексте к видео, размещенном в Twitter объясняется, что женщина за рулем перепутала педали, что и стало причиной плавания ее кроссовера.

Driver exiting Car Wash mistakenly hit gas instead of brake. Occupants of car self extricated back to shoreline. One occupant of car was transported to hospital with minor injuries. Hackensack police to conduct investigation. @HackensackPD @ABC7NYNewsDesk @NBCNewYork #HFD pic.twitter.com/UYT0ySfvDx — Hackensackfirenj (@HackensackFDNJ) 16 июля 2019 г.

Свидетелями несчастного случая стали несколько человек – они и помогли пострадавшей выбраться из машины и из реки. Женщину доставили в больницу с минимальными повреждениями. Более того, после проверки механик заверил, что машина также не получила значительных повреждений, поэтому можно обойтись без капремонта.

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