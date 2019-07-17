Заводской брак пытались скрыть клейкой лентой?

Телеканал CNBC обнародовал снимок только что собранного электрокара с деталями, обмотанными черной клейкой лентой.

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На снимке, якобы, построенный на калифорнийском заводе GA4, седан Tesla Model 3, который вопреки регламенту и здравому смыслу починили скотчем. Источник CNBC – один из рабочих завода, жалуется, что сотрудникам приходится работать в тяжелых условиях, пренебрегать проверками безопасности ради увеличения объемов выпуска, а иногда даже прибегать к таким радикальным мерам, как показано на фото.

По словам неназванного сотрудника завода, его коллеги днем и ночью работают в тяжелых условиях: в первой половине дня в помещениях жара, а с вечера холодно. Кроме того, во время лесных пожаров в Калифорнии в прошлом году заводские цеха были в дыму, с которым вентиляция не могла справиться.

Tesla в ответ на этот упрек заявила, что все озвученное является лишь “анекдотами” сотрудников, которые “вводят в заблуждение” и “не отражают реальное положение вещей” на заводе.

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