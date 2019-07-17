Заводський брак намагались приховати клейкою стрічкою?

Телеканал CNBC оприлюднив знімок щойно зібраного електрокара з деталями, обмотанними чорною клейкою стрічкою.

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На знімку, нібито, збудований на каліфорнійському заводі GA4, седан Tesla Model 3, котрий всупереч регламенту і здоровому глузду полагодили скотчем. Джерело CNBC – один з робітників заводу, скаржиться, що співробітникам доводиться працювати у важких умовах, нехтувати перевірками безпеки заради збільшення обсягів випуску, а іноді наввіть вдаватись до таких радикальних мір, як показано на фото.

За словами неназваного спіробітника заводу, його колеги вдень і вночі працюють у важких умовах: у першій половині дня в приміщеннях спека, а з вечора холодно. Крім того, під час лісових пожеж в Каліфорнії минулого року заводські цехи були в диму, з яким вентиляція не могла упоратись.

Tesla у відповідь на цей закид заявила, що все озвучене є лише “анекдотами” співробітників, які “вводять в оману” і “не відображають реальний стан речей” на заводі.

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