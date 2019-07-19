В інциденті постраждалих немає.

Водійка з міста Гакенсак у Нью-Джерсі, США, відправила свій Mercedes-Benz ML на водні процедури, одразу після мийки.

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У супровідному тексті до відео, розміщеного у Twitter пояснюється, що жінка за кермом переплутала педалі, що й стало причиною плавання її кросовера.

Driver exiting Car Wash mistakenly hit gas instead of brake. Occupants of car self extricated back to shoreline. One occupant of car was transported to hospital with minor injuries. Hackensack police to conduct investigation. @HackensackPD @ABC7NYNewsDesk @NBCNewYork #HFD pic.twitter.com/UYT0ySfvDx — Hackensackfirenj (@HackensackFDNJ) 16 июля 2019 г.



Під час нещасного випадку поруч знаходилось кілька людей – вони і допомогли постраждалій вибратись з машини та з річки. Жінку доправили до лікарні з мінімальними ушкодженнями. Більше того, після перевірки механік запевнив, що машина також не зазнала значних ушкоджень, тож можна обійтись без капремонту.

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