В інциденті постраждалих немає.
Водійка з міста Гакенсак у Нью-Джерсі, США, відправила свій Mercedes-Benz ML на водні процедури, одразу після мийки.
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У супровідному тексті до відео, розміщеного у Twitter пояснюється, що жінка за кермом переплутала педалі, що й стало причиною плавання її кросовера.
Під час нещасного випадку поруч знаходилось кілька людей – вони і допомогли постраждалій вибратись з машини та з річки. Жінку доправили до лікарні з мінімальними ушкодженнями. Більше того, після перевірки механік запевнив, що машина також не зазнала значних ушкоджень, тож можна обійтись без капремонту.
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