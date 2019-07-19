Три года ожидания позади: американцы наконец вывели в свет свой среднемоторный суперкар.

Восьмое поколение Corvette представлено официально и его стоило подождать – спорткар действительно претендует на звание революционного.

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Главное изменение для Chevrolet Corvette нового поколения – новая компоновка, ведь теперь "Корветт" стал среднемоторным, чего не было ни в одном из предыдущих поколений модели, выпускаемой уже на протяжении шести десятилетий.

Двигатель располагается за спинками сидений – эволюция хорошо знакомого по предыдущему поколению модели двигателя LT1. Впрочем, производитель называет его новым и имеет на это полное право, ведь модернизация оказалась очень глубокой. Отдача 6,2-литрового V8 увеличилась до 490 л.с., против 460 в LT1, поэтому мотор даже получил собственное обозначение – LT2. А европейской версии обещано даже больше – 500 л.с. Опциональный пакет Z51 Performance придаст мотору еще 5 лошадей мощности. Работать двигатель будет в паре с восьмиступенчатым автоматом, “механика” не предусмотрена. А для тех, кому хочется самому управлять КПП, оставили подрулевые переключатели. Привод у спорткара традиционно задний.

Фото: Chevrolet Corvette C8 2020 / Chevrolet

От 0 до 100 Chevrolet Corvette C8 ускоряется менее чем за три секунды. И это уже в базовой комплектации, тогда как предшественник мог похвастаться подобным результатом только в топовом исполнении Corvette ZR1. Другие детали характеристик пока не обнародованы. Зато сообщается, что в дополнение к четырем режимам работы ездовой электроники, которые были в С7, появилось еще два. Они меняют настройки автомобиля по 12 параметрам.

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В ориентированном на водителя салоне суперкара есть лишь стилистические отсылки к предыдущим поколениям, он полностью новый. Рядом с архаичными физическими кнопками, которыми изобилует центральный тоннель, кокпит украшает большой экран мультимедийной системы. Панель приборов цифровая.

У нового Corvette два багажника: спереди и сзади двигателя. Вместе они позволяют загрузить до 357 литров груза.

Конечно, первую модель нового Cherolet Corvette C8 с серийным номером 001 продают на аукционе за кругленькую сумму – так Supra, например, была продана за два миллиона долларов. Регулярная же цена для покупателей будет стартовать с отметки в 60 тысяч долларов в США. Это лишь на 5 тысяч дороже предыдущей модели и заметно дешевле большинства среднемоторных суперкаров современности. Прием предварительных заказов в США уже стартовал.

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