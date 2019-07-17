От легендарного "Годзиллы" бизнес-седану достались радиаторная решетка, которая повторяет очертания R-35, и задние фонари со световыми кругами в стиле классических Скайлайн.

Седан Infiniti Q50 в Японии продается под маркой Nissan Skyline. Производитель провел неожиданный рестайлинг модели, выполненный в стиле спорткара Nissan Skyline GT-R R35.

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Обновленный Skyline изменился как внешне, так и внутри: кроме внешних изменений модель получила новую линейку моторов и электронную систему "автопилот" ProPilot 2.0.



Фото: Nissan Skyline 2018 – Nissan Skyline 2020 / Drive

Вместо мерседесовски двухлитровой турбочетверкой мощностью в 210 лошадей, обновленный Skyline получил ниссановских трехлитровый V6, который производит 305 сил. Двигатель соединен с автоматической коробкой передач, которая транслирует обороты на заднюю ось. Для версии Skyline 400R предусмотрен полный привод, а еще V6 с дабл-турбо и отдачей в 405 лошадиных сил. Третья опция – гибрид на основе атмосферного V6 3.5, который с помощью электромотора выдает 365 л.с.

Фото: Nissan GT-R / Pin X Cars

Внутренние изменения сводятся к обновленной панели приборов с добавленным полноцветной проекционным дисплеем и модуля системы ProPilot 2.0 с видеокамерой, которая непрерывно анализирует водителя. Новая система доступна только для гибридных версий Skyline. Автопилот 2 уровня позволяет водителю не держать руки на руле во время движения по навигатору в пределах одной полосы шоссе, но следить за дорогой все равно нужно. Иначе ProPilot обнаружит это и наполнит салон тревожными сигналами.

Фото: Nissan Skyline 2020 / Nissan

Для Скайлайна заявленные четыре комплектации: GT, GT Type P, GT Type SP, 400R. Цены начинаются с 4 274 640 иен или $ 39 500. Продажи стартуют осенью. Будут ли применены изменения в Infiniti Q50 – неизвестно.

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