Від легендарного "Годзілли" бізнес-седану дістались радіаторна решітка, яка повторює обриси R-35, та задні ліхтарі зі світловими колами у стилі класичних Скайлайн.

Седан Infiniti Q50 в Японії продається під маркою Nissan Skyline. Виробник провів несподіваний рестайлінг моделі, виконаний у стилі спорткара Nissan GT-R R35.

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Оновлений Skyline змінився як зовні, так і всередині: крім зовнішніх змін модель отримала нову лінійку моторів та електронну систему “автопілот” ProPilot 2.0.



Фото: Nissan Skyline 2018 – Nissan Skyline 2020 / Drive

Замість мерседесівської дволітрової турбочетвірки потужністю у 210 коней, оновлений Skyline отримав ніссанівський трилітровий V6, який продукує 305 сил. Двигун поєднаний з автоматичною коробкою передач, котра транслює оберти на задню вісь. Для версії Skyline 400R передбачений повний ривід, а ще V6 з дабл-турбо і віддачею у 405 кінських сил. Третя опція – гібрид на основі атмосферного V6 3.5, який з допомогою електромотора видає 365 к.с.

Фото: Nissan GT-R / Pin X Cars

Внутрішні зміни зводяться до оновленої панелі приладів з доданим повноколірним проекційним дисплеєм та модуля системи ProPilot 2.0 з відеокамерою, яка безперервно аналізує водія. Нова система доступна лише для гібридних версій Skyline. Автопілот 2 рівня дозволяє водієві не тримати руки на кермі під час руху за навігатором в межах однієї смуги шосе, але стежити за дорогою все одно потрібно. Інакше ProPilot виявить це і наповнить салон тривожними сигналами.

Фото: Nissan Skyline 2020 / Nissan

Для Скайлайна заявлені чотири комплектації: GT, GT Type P, GT Type SP, 400R. Ціни починаються з 4 274 640 ієн або $39 500. Продажі стартують восени. Чи будуть застосовані зміни до Infiniti Q50 – невідомо.

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