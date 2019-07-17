На замовлення New-York Times незалежними детективами було проведено розслідування, у ході якого відстежили увесь маршрут санкційних автомобілів Кім Чен Ина.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин їздить на лімузинах марки Mercedes-Benz, яких в його країні не повинно бути через міжнародні санкції, що діють відносно Північної Кореї. Обійти заборону допоміг російський бізнесмен з Владивостока, повідомляє The New York Times.

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Раніше ми вже розповідали, що в автопарку лідера КНДР є пара лімузинів Mercedes-Benz: Maybach S600 і Maybach S62. При цьому поставки предметів розкоші в КНДР заборонені ООН з 2006 року. Обходити обмеження допомагає складна система поставок, з'ясували журналісти спільно з некомерційною організацією "Центр передових оборонних досліджень" (C4ADS).

За інформацією The New York Times контрабандні товари переправлялись до КНДР з 2015 по 2017 роки через щонайменше, 90 країн, серед яких провідну роль грає Росія.

Детективи прослідкували за усім шляхом контейнерів з автомобілями Mercedes, які почали свій шлях в порту Ротердама на судні під назвою Цян Цинь, побували в Китаї та Японії, а в акваторії Південної Кореї містичним чином зникли разом з кораблем. Супутникові знімки допомогли встановити, що вантажний корабель несподівано змінив назву на DN5505, а прапор, під яким ходить, на африканський, країни Того. Цим судном володіє компанія Do Young, пов'язана з російським бізнесменом Данилом Казачуком з Владивостока.



1 жовтня 2018 року DN5505 відправився в порт Находка в Приморському краї. Що сталося в цей період з автомобілями неясно, але автори дослідження вважають, що їх повітрям доставили з Владивостока в Північну Корею, оскільки у відповідний час у Владивостоку знаходились три північнокорейських вантажних літака. А вже 31 січня 2019 року автомобілі їхали у параді на вулицях Пхеньяна.

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