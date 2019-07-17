По заказу New-York Times независимыми детективами было проведено расследование, в ходе которого отследили весь маршрут санкционных автомобилей Ким Чен Ына.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын ездит на лимузинах марки Mercedes-Benz, которых в его стране не должно быть из-за международных санкций, действующих в отношении Северной Кореи. Обойти запрет помог российский бизнесмен из Владивостока, сообщает The New York Times.

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Ранее мы уже рассказывали, что в автопарке лидера КНДР есть пара лимузинов Mercedes-Benz: Maybach S600 и Maybach S62. При этом поставки предметов роскоши в КНДР запрещены ООН с 2006 года. Обходить ограничения помогает сложная система поставок, выяснили журналисты совместно с некоммерческой организацией "Центр передовых оборонных исследований" (C4ADS).

По информации The New York Times контрабандные товары переправлялись в КНДР с 2015 по 2017 годы через по меньшей мере, 90 стран, среди которых ведущую роль играет Россия.

Детективы проследили за всем путем контейнеров с автомобилями Mercedes, которые начали свой путь в порту Роттердама на судне под названием Цян Цинь, побывали в Китае и Японии, а в акватории Южной Кореи мистическим образом исчезли вместе с кораблем. Спутниковые снимки помогли установить, что грузовой корабль неожиданно сменил название на DN5505, а флаг, под которым ходит, на африканский, страны Того. Этим судном владеет компания Do Young, связанная с российским бизнесменом Даниилом Казачуком из Владивостока.

1 октября 2018 года DN5505 отправился в порт Находка в Приморском крае. Что произошло в этот период с автомобилями неясно, но авторы исследования считают, что их воздухом доставили из Владивостока в Северную Корею, поскольку в подходящее время во Владивостоке находились три северокорейских грузовых самолета. А уже 31 января 2019 года автомобили ехали в параде на улицах Пхеньяна.

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