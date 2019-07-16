На преступников полицию вывели интернет-объявления о продаже суперкаров с подозрительно низкими ценниками.

Бразильская полиция обнаружила в городе Итажаи подпольный цех, в котором собирали "люксовые" автомобили – подделки итальянских суперкаров.

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Среди вещественных доказательств, собранных полицией на месте преступления, было 15 различных шасси, пресс-формы, инструменты, фирменные шильдики и другие орудия, необходимое для незаконного автопроизводства. Поддельные Ferrari и Lamborghini злоумышленники сбывали через соцсети.

Также правоохранители изъяли восемь полуготовых копий машин двух итальянских марок. У каждого из этих еще не готовых авто уже был покупатель, стоимость машин – от $ 180 до 250 тысяч долларов. Оригинальные же автомобили стоят как минимум вдвое дороже.

Фото: вещественные доказательства против нелегальных автопроизводителей / Polícia Civil

Расследование началось после обращения в полицию представителей самих брендов, чьи автомобили подделывали злоумышленники. Участники подпольной фабрики рассматриваются полицией как основные фальсификаторы брендов в Бразилии, которые продавали автомобили по всей стране. Владельцы подпольной автомастерской – отец и сын, обвиняемые в преступлениях против промышленной собственности.

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