На злочинців поліцію вивели інтернет-оголошення про продаж суперкарів з підозріло низькими цінниками.

Бразилійська поліція виявила у місті Ітажай підпільний цех, у якому збирали “люксові” автомобілі – підробки італійських суперкарів.

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Серед речових доказів, зібраних поліцією на місці злочину, було 15 різних шасі, прес-форми інструменти, фірмові шильдики та інше знаряддя, необхідне для незаконного автовиробництва. Підробні Ferrari та Lamborghini зловмисники збували через соцмережі.

Також правоохоронці вилучили вісім напівготових копій машин двох італійських марок. У кожного з цих ще не готових авто вже був покупець, вартість машин – від $180 до 250 тисяч доларів. Оригінальні ж автомобілі коштують як мінімум вдвічи дорожче.

Фото: речові докази проти нелегальних автовиробників / Polícia Civil

Розслідування розпочалось після звернення у поліцію представників самих брендів, чиї автомобілі підробляли зловмисники. Учасники підпільної фабрики розглядаються поліцією як основні фальсифікатори брендів у Бразилії, котрі продавали автомобілі по всій країні. Власники підпільної автомайстерні – батько та син, звинувачені в злочинах проти промислової власності.

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