Три роки очікування позаду: американці нарешті вивели в світ свій середньомоторний суперкар.

Восьме покоління Corvette презентовано офіційно і його варто було почекати – спорткар і справді претендує на звання революційного.

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Головна зміна для Chevrolet Corvette нового покоління – нове компонування, адже тепер “Корветт” став середньомоторним, чого не було у жодному з попередніх поколінь моделі, яка випускається вже протягом шести десятиліть.

Двигун, розташовується за спинками сидінь – еволюція добре знайомого по попередньому поколінню моделі двигуна LT1. Втім, виробник називає його новим і має на це повне право, адже модернізація виявилась дуже глибокою. Віддача 6,2-літрового V8 збільшилась до 490 к.с., проти 460 у LT1, тож мотор навіть отримав власне позначення – LT2. А європейській версії обіцяно навіть більше – 500 к.с. Опційний пакет Z51 Performance додасть мотору ще 5 коней потужності. Працюватиме двигун у парі з восьмиступінчатим автоматом, “механіки” не передбачено. А тим, кому кортить самому керувати КПП, залишили підрульові перемикачі. Привід у спорткара традиційно задній.

Фото: Chevrolet Corvette C8 2020 / Chevrolet

Від 0 до сотні Chevrolet Corvette C8 прискорюється менше, ніж за три секунди. І це вже у базовій комплектації, тоді як попередник міг похвалитись подібним результатом лише у топовому виконанні Corvette ZR1. Інші деталі характеристик поки не оприлюднені. Натомість повідомляється, що на додачу до чотирьох режимів роботи їздової електроніки, які були у С7, з’явилось ще два. Вони змінюють налаштування автомобіля за 12 параметрам.

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В орієнтованому на водія салоні суперкара є лиш стилістичні відсилки до попередніх поколінь, він повністю новий. Поруч з архаїчними фізичними кнопками, якими рясніє центральний тунель, кокпіт прикрашає великий екран мультимедійної системи. Панель приладів цифрова.

У нового Corvette два багажника: спереду і позаду двигуна. Разом вони дозволяють завантажити до 357 літрів вантажу.



Звичайно, першу модель нового Cherolet Corvette C8 з серійним номером 001 вторгують на аукціоні за кругленьку суму – така Supra, наприклад, була продана за два мільйони доларів. Регулярна ж ціна для покупців стартуватиме з відмітки у 60 тисяч доларів у США. Це лиш на 5 тисяч дорожче за попередню модель і помітно дешевше за більшість середньомоторних суперкарів сучасності. Прийом попередніх замовлень в США вже стартував.

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