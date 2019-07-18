Компанія Skoda представила оновлені кросовери Karoq і Kodiaq. Всешляховики відрізняються новим електронним помічником Side Assist і шрифтовим накресленням Skoda на дверях багажника замість логотипа.

Заміна логотипу на текст відповідає переходу до нового фірмового стилю, в якому вже оформлені всі останні новинки чеської марки — від Scala до Superb. Крім зміни логотипу, кросовери отримали розширений перелік доступного обладнання, а для молодшої моделі ще запропонований новий двигун.

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Обидві моделі відтепер можна укомплектувати системою моніторингу сліпих зон Side Assist, яка замінила Blind Spot Detect. Така система залишається активною на швидкості понад 15 кілометрів на годину, але при гальмуванні вона відключається тільки при досягненні 10 кілометрів на годину.

Крім Side Assist, Skoda запропонувала адаптивні амортизатори DCC для передньопривідних модифікацій кросоверів і 2,0-літровий дизельний агрегат для “Карока”. Потужність двигуна, що працює в парі з 7-ступінчастим “роботом” DSG з двома зчепленнями та системою повного приводу, становить 190 кінських сил. Нарешті, Skoda Kodiaq 2020 модельного року у виконанні Sportline, RS і L & K можна замовити з новими 20-дюймовими колесами.

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