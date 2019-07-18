Зупинка й смуга громадського транспорту біля величезного торгівельного центру була розчищена від припаркованого транспорту за допомогою кількох евакуаторів.

18 липня пройшов спільний рейд Патрульної поліції Києва та Центру організації дорожнього руху м. Києва з очищення смуги громадського транспорту від припаркованих машин. Один екіпаж поліції та три евакуатори, що працювали постійно, очистили смугу біля метро "Либідська" та торгівельного центру Ocean Plaza, де зазвичай стоїть півсотні машин.

Репортаж з події вів ведучий проекту "ЗупиниЛося" Костянтин Андріюк.

Нагадаємо, що найчастіше евакуатори в Києві працюють на бульварі Шевченка.