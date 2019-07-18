Остановка и полоса общественного транспорта возле огромного торгового центра была расчищена от припаркованного транспорта с помощью нескольких эвакуаторов.

18 июля прошел совместный рейд Патрульной полиции Киева и Центра организации дорожного движения г. Киева по очистке полосы общественного транспорта от припаркованных машин. Один экипаж полиции и три эвакуатора, которые работали постоянно, очистили полосу возле метро "Лыбидская" и торгового центра Ocean Plaza, где обычно стоит полсотни машин.

Репортаж с события вел ведущий проекта "ОстановиЛося" Константин Андриюк.

Напомним, что зачастую эвакуаторы в Киеве работают на бульваре Шевченко.