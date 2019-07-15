Полоса общественного транспорта на бульваре Тараса Шевченко уже почти пуста, однако для эвакуаторов еще есть "работа".

Уже вторую неделю подряд городская власть очищает одну улицу – бульвар Т. Шевченко – от запаркованных на полосе для общественного транспорта автомобилей. В понедельник 15 июля здесь работали два эвакуатора, которые за день забрали на штрафплощадку 9 автомобилей. Кстати, номера перемещенных авто освещают на табло, которые размещены рядом – чтобы владельцы не думали, что их машины украли.

Читайте также: Украинцев будут штрафовать за парковку на местах для электрокаров

В общем, принудительная эвакуация дает результаты – полоса транспорта на бульваре Шевченко практически пустая. Эвакуируют только те автомобили, водители которых не знают о работе эвакуаторов. Вместе с тем, на других улицах Киева полоса транспорта так же заставлена припаркованными автомобилями. Эвакуаторы видели только на бульваре Леси Украинки.

Напомним, как киевские водители реагируют на действия инспекторов по парковке.