10 июля полиция и инспекция по парковке г. Киева массово эвакуировала автомобили на бульваре Шевченко. Сегодня ситуация повторилась.

Эвакуация автомобилей, которые были припаркованы на полосе общественного транспорта по бульвару Шевченко в Киеве, не стала 10 июля одноразовой акцией. Хотя эвакуаторы работали утром и днем, а вечером на бульваре снова парковались нарушители.

11 июля на бульвар Шевченко снова выехали патрульные с эвакуаторами. За несколько часов они эвакуировали на штрафплощадку 6 автомобилей. Если водитель во время фиксации нарушения находился в машине, ему выписывали штраф в 510 грн.

Также инспекторы по парковке продолжают налагать штрафы за стоянку в тех местах, где автомобиль затрудняет движение для других участников.

Напомним, за какие нарушения штрафуют и эвакуируют в Киеве.