10 липня поліція та Інспекція з паркування м. Києва масово евакуйовувала автомобілі на бульварі Шевченка. Сьогодні ситуація повторилась.

Евакуація автомобілів, які були припарковані на смузі громадського транспорту бульвару Шевченка у Києва не стала 10 липня одноразовою акцією. Хоча евакуатори працювали вранці та вдень, а ввечері на бульварі знову паркувались порушники.

11 липня на бульвар Шевченка знову виїхали патрульні з евакуаторами. За кілька годин вони евакуювали на штрафмайданчик 6 автомобілів. Якщо водій під час фіксації порушення перебував в машині, йому виписували штраф у 510 грн.

Також інспектори з паркування продовжують накладати штрафи за стоянку в тих місцях, де автомобіль ускладнює рух інших учасників.

Нагадаємо, за які порушення штрафують та евакуюють в Києві.