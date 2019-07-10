Зранку 10 липня ця робота проводиться на столичному бульварі Шевченка.

Співробітники Центру організації дорожнього руху м.Києва спільно з Патрульною поліцією міста та Київтранспарксервісом зранку 10 липня здійснюють спільний рейд з евакуації транспортних засобів, припаркованих на смузі громадського транспорту по бульвару Тараса Шевченка.

Такі заходи мають підвищити пропускну здатність вулиці та забезпечити пріоритет руху громадського транспорту, що є одним з положень Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року.

Раніше на цьому ж місці працювали активісти громадської організації "ЗупиниЛося".

Нагадаємо, за що штрафують інспектори з паркуванняч Києва.