Активісти "ЗупиниЛося" провели рейд на бульварі Шевченка в Києві, де на смузі для маршрутного руху паркуються працівники СБУ.

Бульвар Шевченка в Києві постійно потерпає від заторів – тут в смузі для громадського транспорту завжди стоять автомобілі. Тому тролейбуси та маршрутки змушені їхати в другому ряду. Оскільки поряд знаходиться одне з управлінь СБУ (відділ К, протидія корупції), то серед порушників, ймовірно, є й працівники цієї структури.

Поряд є паркінг готелю Hilton, який приймає не лише гостей готелю, але й всіх бажаючих. Одна його послугами мало хто користується. Порушникам їм дісталися безкоштовні повідомлення ПДР у вигляді наліпок з новим написом, який не ображає порушників. Але закріплюються вони краще, ніж попередні.

Дивіться відео рейду "ЗупиниЛося":

Нагадаємо, що в Києві проводять рейд з евакуації автомобілів.