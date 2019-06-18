У ці хвилини співробітники Патрульної поліції і КП "Центр організації дорожнього руху" здійснюють переміщення автомобілів порушників правил дорожнього руху в центральній частині столиці.

Ранковий рейд фахівців Служби з контролю за розміщенням та технічним станом ТЗРДР і вдосконалення безпеки дорожнього руху КП "Центр організації дорожнього руху" виявив велику кількість порушень правил дорожнього руху (в більшій частині - недотримання правил паркування) про що оперативно були поінформовані співробітники Патрульної поліції.

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