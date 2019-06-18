В эти минуты сотрудники Патрульной полиции и КП "Центр организации дорожного движения" осуществляют перемещение автомобилей нарушителей правил дорожного движения в центральной части столицы.

Утренний рейд специалистов Службы по контролю за размещением и техническим состоянием ТЗРДР и совершенствованию безопасности дорожного движения КП "Центр организации дорожного движения" обнаружил большое количество нарушений правил дорожного движения (в большей части – несоблюдение правил парковки) о чем оперативно были проинформированы сотрудники Патрульной полиции.

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