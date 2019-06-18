Активисты "ОстановиЛося" провели рейд на бульваре Шевченко в Киеве, где на полосе для маршрутного движения паркуются работники СБУ.

Бульвар Шевченко в Киеве постоянно страдает от пробок – здесь в полосе для общественного транспорта всегда стоят автомобили. Поэтому троллейбусы и маршрутки вынуждены ехать во втором ряду. Поскольку рядом находится одно из управлений СБУ (отдел К, противодействие коррупции), то среди нарушителей, вероятно, есть и работники этой структуры.

Рядом есть паркинг отеля Hilton, который принимает не только гостей отеля, но и всех желающих. Однако его услугами мало кто пользуется. Нарушителям достались бесплатные сообщения ПДД в виде наклеек с новой надписью, которая не оскорбляет нарушителей. Но закрепляются они лучше, чем предыдущие.

Смотрите видео рейда "ОстановиЛося":

Напомним, что в Киеве проводят рейд по эвакуации автомобилей.