Утром 10 июля эта работа проводится на столичном бульваре Шевченко.

Сотрудники Центра организации дорожного движения г.Киева совместно с Патрульной полицией города и Киевтранспарксервисом утром 10 июля осуществляют совместный рейд по эвакуации транспортных средств, припаркованных на полосе общественного транспорта по бульвару Тараса Шевченко.

Такие меры должны повысить пропускную способность улицы и обеспечить приоритет движения общественного транспорта, что является одним из положений Стратегии развития города Киева до 2025 года.

Ранее на этом же месте работали активисты общественной организации "ОстановиЛося".

Напомним, за что штрафуют инспекторы по парковке Киева.