Смуга громадського транспорту на бульварі Тараса Шевченка вже майже пуста, однак евакуаторам ще є "робота".

Вже другий тиждень підряд міська влада очищує одну вулицю – бульвар Т. Шевченка – від запаркованих на смузі для громадського транспорту автомобілів. В понеділок 15 липня тут працювало два евакуатори, які за день забрали на штрафмайданчик 9 автомобілів. До речі, номери переміщених авто висвітлюють на табло, які розміщені поряд – щоб власники не думали, що їхні машини вкрали.

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Загалом, примусова евакуація дає результати – смуга транспорту на бульварі Шевченка практично пуста. Евакуюють лише ті автомобілі, водії яких не знають про роботу евакуаторів. Разом з тим, на інших вулицях Києва смуга транспорту так само заставлена припаркованими автомобілями. Евакуатори бачили лише на бульварі Лесі Українки.

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