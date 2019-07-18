Компания Skoda представила обновленные кроссоверы Karoq и Kodiaq. Вседорожники отличаются новым электронным помощником Side Assist и шрифтовим начертанием Skoda на двери багажника вместо логотипа.

Замена логотипа на текст соответствует переходу к новому фирменному стилю, в котором уже оформлены все последние новинки чешской марки – от Scala до Superb. Кроме изменения логотипа, кроссоверы получили расширенный перечень доступного оборудования, а для младшей модели еще предложен новый двигатель.

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Обе модели отныне можно укомплектовать системой мониторинга слепых зон Side Assist, которая заменила Blind Spot Detect. Такая система остается активной на скорости свыше 15 километров в час, но при торможении она отключается только при достижении 10 километров в час.

Кроме Side Assist, Skoda предложила адаптивные амортизаторы DCC для переднеприводных модификаций кроссоверов и 2,0-литровый дизельный агрегат для “Карока”. Мощность двигателя, работающего в паре с 7-ступенчатым “роботом” DSG с двумя сцеплениями и системой полного привода, составляет 190 лошадиных сил. Наконец, Skoda Kodiaq 2020 модельного года в исполнении Sportline, RS и L & K можно заказать с новыми 20-дюймовыми колесами.

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