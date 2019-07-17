Массовая эвакуация неправильно припаркованных автомобилей привела к переполнению штрафплощадок. Коммунальщикам просто некуда везти автомобили нарушителей.

Решая проблему загруженности городских улиц, спровоцировали другую проблему – дефицит мест на штрафных площадках. О переполненности штрафплощадок заявили на коммунальном предприятии "Киевпастранс".

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На штрафной площадке ГП "Информ-ресурс" на улице Хоткевича, 20б и на улице Пуховской, 3 свободных мест нет. В связи с этим "Киевпастранс" готовит новую площадку на 100 мест в Деснянском районе.

Напомним, с 27 сентября 2018 года в стране действуют новые правила парковки транспортных средств. Разрешены фото- и видеофиксация нарушений. Оплатить парковку или штраф можно только по безналичному расчету.

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