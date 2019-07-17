Президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание парламента в четверг, 18 июля, для рассмотрения внесенных в парламент главой государства законопроектов.

"Прошу созвать 18 июля 2019 года внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, в повестку дня которого включено рассмотрение внесенных президентом Украины проектов законов", – отмечает Президент в письме.

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Среди прочих в нем фигурирует закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" (№10462).

Документ зарегистрирован на текущую неделю и определен Президентом как неотложный. Президент хочет отсрочить штрафные санкции, которые должны быть введены в действие 24 августа, еще на 90 дней – то есть до конца ноября 2019 года.

"Во время одной из региональных поездок главы государства к нему обратилось много людей, которые говорят о том, что с 24 августа к тем людям, которым не удалось вовремя растаможить автомобили на так называемых еврономерах, будут применены очень значительные штрафные санкции, – говорит заместитель Офиса президента Руслан Рябошапка. – Это может привести к серьезным проблемам с соблюдением прав человека. В связи с этим президент обратился в парламент, чтобы отсрочить применение штрафных санкций к тем людям, которые не успеют растаможить автомобили на еврономерах. Предложение пока звучит об отсрочке применения штрафных санкций на 90 дней", – пояснил Рябошапка.

По его словам, в эти 90 дней новая Верховная Рада и новое правительство предложат механизм, каким образом урегулировать наконец эту проблему.

Напомним, как еще можно законно ввести "евробляху" в Украину.​​​​​​​