С 25 ноября 2018 года Таможенным кодексом предусмотрены новые правила временного ввоза на таможенную территорию Украины автомобилей с иностранной регистрацией для личного пользования.

Временный ввоз гражданами-нерезидентами транспортных средств с иностранной регистрацией разрешается на срок до одного года без внесения денежного залога.

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Временный ввоз гражданами-резидентами легковых автомобилей разрешается на срок до одного года после уплаты всех таможенных платежей.

Граждане-резиденты, находящиеся на временном консульском учете в консульском учреждении Украины за границей, имеют право временно ввозить одно транспортное средство сроком до 60 дней в течение календарного года без уплаты таможенных платежей (при условии представления документов, подтверждающих право собственности) .

Гражданам-резидентам разрешается ввозить в режиме транзита автомобили при условии внесения денежного залога в размере таможенных платежей, подлежащих уплате при растаможке .

Граждане-нерезиденты имеют право ввезти автомобили с иностранной регистрацией в режиме транзита без уплаты денежного залога.

Таким образом, на сегодня без уплаты денежного залога таможенных платежей автомобиль с иностранной регистрацией может быть ввезен:

- гражданами, которые находятся на временном консульском учете. Срок пребывания автомобиля в Украине до 60 календарных дней в течение года;

- гражданами, которые находятся на постоянном консульском учете. Срок пребывания автомобиля в Украине до одного года.

Все другие способы ввоза для резидентов "платные".

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