З 25 листопада 2018 року Митним кодексом передбачено нові правила тимчасового ввезення на митну територію України автомобілів з іноземною реєстрацією для особистого користування.

Тимчасове ввезення громадянами-нерезидентами транспортних засобів з іноземною реєстрацією дозволяється на строк до одного року без внесення грошової застави.

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Тимчасове ввезення громадянами-резидентами легкових автомобілів дозволяється на строк до одного року після сплати всіх митних платежів .

Громадяни-резиденти, які перебувають на тимчасовому консульському обліку консульській установі України за кордоном, мають право тимчасово ввозити один транспортний засіб строком до 60 днів протягом календарного року без сплати митних платежів (за умови подання документів, що підтверджують право власності) .

Громадянам-резидентам дозволяється ввозити в режимі транзиту автомобілі за умови внесення грошової застави в розмірі митних платежів, що підлягають сплаті при розмитненні .

Громадяни-нерезиденти мають право ввезти автомобілі з іноземною реєстрацією в режимі транзит без сплати грошової застави.

Таким чином, на сьогодні без сплати грошової застави та митних платежів автомобіль з іноземною реєстрацією може бути ввезено:

- громадянами, які перебувають на тимчасовому консульському обліку. Строк перебування автомобіля в Україні до 60 календарних днів протягом року;

- громадянами, які перебувають на постійному консульському обліку. Строк перебування автомобіля в Україні до одного року.

Усі інші способи ввезення для резидентів “платні”.

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