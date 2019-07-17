Президент України Володимир Зеленський звернувся до голови Верховної Ради Андрія Парубія з проханням скликати позачергове пленарне засідання парламенту у четвер, 18 липня, для розгляду внесених до парламенту главою держави законопроектів.

"Прошу скликати 18 липня 2019 року позачергове пленарне засідання Верховної Ради, до порядку денного якого включити розгляд внесених президентом України проектів законів", – наголошує Президент у листі.

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Серед інших у ньому фігурує закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про відстрочення застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митні території України" (№ 10462).

Документ зареєстровано на поточний тиждень та визначено Президентом як невідкладний. Прездент хоче відстрочити штрафні санкції, які мають бути введені в дію 24 серпня, ще на 90 днів – тобто до кінця листопада 2019 року.

“Під час однієї з регіональних поїздок глави держави до нього звернулося багато людей, які говорять про те, що з 24 серпня до тих людей, яким не вдалося вчасно розмитнити автомобілі на так званих єврономерах, будуть застосовані дуже значні штрафні санкції, – говорить заступник Офісу президента Руслан Рябошапка. – Це може привести до серйозних проблем з дотриманням прав людини. У зв'язку з цим президент звернувся до парламенту, щоб відстрочити застосування штрафних санкцій до тих людей, які не встигнуть розмитнити автомобілі на єврономерах. Пропозиція поки звучить про відстрочку застосування штрафних санкцій на 90 днів ", – пояснив Рябошапка.



За його словами, протягом цих 90 днів нова Верховна Рада і новий уряд запропонують механізм, яким чином врегулювати нарешті цю проблему.

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