Документ був опублікований в офіційній пресі.

Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про електронні довірчі послуги", в якому включено пункт про продовження експлуатації автомобілів на іноземних номерах без штрафних санкцій на 3 місяці, вступив в силу. Про офіційну публікацію цього Закону в "Урядовому кур'єрі" та "Голосі України" та набуття ним чинності з 22 травня 2019 р. вказано на сайті Верховної Ради.

Таким чином, штрафні санкції за пересування територією України на автомобілях з іноземною реєстрацію громадянами нашої держави вступлять в силу 21 серпня 2019 року. До цієї дати поліцейські не будуть зупиняти та штрафувати власників та водіїв "євроблях".

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