Закон вступить в силу після публікації в офіційній пресі.

Прийнятий Верховною Радою Закон №8371, який продовжує експлуатацію автомобілів на іноземних номерах без штрафних санкцій на 3 місяці, підписаний Президентом України. Про це стало відомо з інформації на сайті Верховної Ради. Це один з останніх законів, який встиг підписати минулий Глава держави Петро Порошенко перед передачею влади Володимиру Зеленському.

Згідно документу, строк вступу в дію Закону, який передбачає серйозні штрафні санкції за користування "євробляхами", переноситься на 3 місяці. Санкції за ці порушення будуть введені 21 серпня 2019 року.

Керівники асоціації, які виступають за легалізацію таких авто, сподіваються, що до цього часу вони зможуть добитися зниження акцизів на розмитнення іноземних авто.

Нагадаємо, як порахувати митні платежі для автомобілів.