Сьогодні Верховна рада прийняла правки до закону, які відтерміновують застосування драконівських штрафів за користування авто на іноземній реєстрації.

На засіданні Комітету з митної та податкової політики Верховної Ради було одноголосно прийнято рішення щодо внесення в сесійний зал правки про відтермінування репресій "євробляхерів". В сесійному залі Верховнї Ради це рішення було підтримано.

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Правки у законі, який стосується розмитнення авто, строки введення штрафів за експлуатацію автомобілів на іноземних перенесли на 90 днів. Тобто в кінцевих положеннях Закону цифри "180" замінити на "270". Таким чином, термін початку репресій щодо "євроблях" має бути подовжено до 24 серпня. Втім, податкова пільга щодо 50% акцизу подовжена не буде.

За зміни в законі проголосувало 236 депутатів.

Важливо: порахувати вартість розмитнення авто можна на нашому Калькуляторі розмитнення.