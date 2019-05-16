Це рішення було одноголосно прийнято на засіданні комітету.

На засіданні Комітету з митної та податкової політики Верховної Ради було одноголосоно прийнято рішення щодо внесення в сесійний зал правки про відтермінування репресій "євробляхерів".

Зокрема, голова комітету Ніна Южаніна в ході перемовин погодила з членами комітету таке рішення. Під час розгляду в паламенті в другій половині для 16 травня 2019 року одного з законопроектів, які стосуються митної чи податкової політики, внести з голосу правку до Закону України “Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України", в якому строки введення штрафів за експлуатацію автомобілів на іноземних перенести на 90 днів, тобто в кінцевих положеннях Закону цифри "180" замінити на "270". Таким чином, термін початку репресій щодо "євроблях" має бути подовжено до 21 серпня. Втім, податкова пільга щодо 50% акцизу не подовжена.

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Цей крок було зроблено під тиском мітингарів на "євробляхах", які вже другий день страйкують під парламентом.

Нагадаємо, як змінились ціни “євробляхи” за останній час.