Это решение было единогласно принято на заседании комитета.

На заседании Комитета по таможенной и налоговой политике Верховной Рады было единогласно принято решение о внесении в сессионный зал правки об отсрочке репрессий "евробляхеров".

В частности, глава комитета Нина Южанина в ходе переговоров согласовала с членами комитета такое решение. Во время рассмотрения в парламенте во второй половине 16 мая 2019 года одного из законопроектов, которые касаются таможенной или налоговой политики, внести с голоса правку в Закон Украины “О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторых законодательных актов Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины", в котором сроки введения штрафов за эксплуатацию автомобилей на иностранных номерах перенести на 90 дней, то есть в конечных положениях Закона цифры "180" заменить на "270". Таким образом, срок начала репрессий по "евроблям" должен быть продлен до 21 августа. Впрочем, налоговая льгота по 50% акциза не продолжена.

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Этот шаг был сделан под давлением митингующих на "евробляхах", которые уже второй день бастуют под парламентом.

Напомним, как изменились цены “евробляхи” за последнее время.